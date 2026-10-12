Carro bomba destruyó el peaje de El Mango en la vía Panamericana

Una nueva acción violenta sacudió la mañana de este lunes la vía Panamericana, en el departamento del Cauca. Una explosión destruyó la infraestructura del peaje de El Mango, en jurisdicción del municipio de Patía, y provocó una emergencia que mantiene en alerta a las autoridades.

El hecho se habría registrado hacia las 5:40 a. m., en el corregimiento de Piedra Santa, sobre el corredor que comunica a Popayán con Pasto. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido perpetrado mediante un vehículo cargado con explosivos.

Unidades de la Fuerza Pública, organismos de socorro y autoridades competentes se desplazaron hasta el lugar para asegurar el área, evaluar los daños y establecer si hay personas fallecidas o heridas. En videos difundidos en redes sociales se observa la magnitud de la destrucción y a una mujer que estaría recibiendo ayuda tras resultar lesionada.

La preocupación aumentó por el reporte de un cilindro con cables, presuntamente cargado con explosivos, ubicado a unos 200 metros del peaje. La zona requiere verificación especializada antes de descartar nuevos riesgos.

Habitantes del sector de La Depresión también se sumaron a las labores para retirar escombros y facilitar la recuperación de la movilidad, aunque la circulación por el lugar presenta afectaciones.

Las primeras versiones señalan una posible relación con estructuras disidentes de las Farc, pero esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades. La investigación busca establecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables.