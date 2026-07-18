Silvia Tcherassi será la embajadora ad honorem de la moda colombiana

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a la reconocida diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la moda, la creatividad y la identidad de Colombia.

Según informó la oficina de prensa del mandatario electo, Tcherassi aceptó la invitación y tendrá la misión de promover el talento colombiano, la industria del diseño y el patrimonio artesanal del país en escenarios internacionales.

De la Espriella aseguró que Colombia cuenta con el potencial para convertirse en una potencia creativa y destacó la trayectoria de la diseñadora como una de las figuras que ha llevado el nombre del país a las principales pasarelas del mundo.

“Nuestra moda, nuestros artesanos y nuestros diseñadores son embajadores naturales de lo mejor que somos como nación. Silvia Tcherassi ha abierto las puertas del mundo al talento colombiano”, expresó el presidente electo.

Con este nombramiento honorífico, el gobierno entrante busca fortalecer la proyección internacional del diseño colombiano, respaldar el trabajo de artesanos, confeccionistas y creadores nacionales, además de impulsar la moda como una herramienta de diplomacia cultural y promoción de la identidad del país.