Sigue cerrada la vía Panamericana tras tragedia vial

La movilidad entre Timbío y Rosas, en el Cauca, permanece interrumpida tras la tragedia vial que dejó cuatro personas fallecidas y 56 heridas. Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades mantienen el cierre de la vía Panamericana y aún no han confirmado cuándo se restablecerá el tránsito.

La restricción se presenta en el PR 101+000, donde ocurrió el volcamiento de un bus de dos pisos que cubría una ruta internacional. En el lugar se adelantan los procedimientos de levantamiento de los cuerpos y las demás actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Entre las primeras versiones sobre el siniestro se encuentra la hipótesis de un posible intento de asalto antes del volcamiento. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo investigación.

Por ahora, no hay una hora establecida para la reapertura de este corredor vial. Se recomienda a los conductores consultar los reportes oficiales antes de emprender sus desplazamientos por este tramo de la Panamerican