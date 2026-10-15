Marchas transcurrieron con normalidad en seis municipios del Valle

Las movilizaciones realizadas este martes 14 de octubre en seis municipios del Valle del Cauca transcurrieron sin alteraciones al orden público, según el balance oficial de las autoridades. Más de 6.300 personas participaron en las jornadas de Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura.

En Tuluá, la marcha comenzó en la bomba de Aguaclara y avanzó por la Transversal 12 con destino al parque Boyacá. De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía Valle, se esperaba la participación de aproximadamente 200 personas. El recorrido se desarrolló con normalidad.

En Cali, la movilización avanzó desde la plazoleta Jairo Varela hasta el Parque de las Banderas. En los otros municipios, las concentraciones también finalizaron de manera tranquila, sin incidentes reportados.

Para acompañar la jornada, más de 1.800 integrantes de la Policía y el Ejército fueron desplegados en el departamento. Las autoridades monitorearon las manifestaciones desde los puestos de mando unificado (PMU), en coordinación con las alcaldías y otros organismos.

Al cierre, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, entregó un balance positivo y destacó el comportamiento de los ciudadanos durante las movilizaciones.