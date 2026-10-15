Primera dama anuncia fecha para revelar las cuentas de su fundación

La transparencia sobre los recursos recaudados para atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto volvió al centro de la discusión. La primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció que publicará la rendición de cuentas de su fundación este viernes, luego de los cuestionamientos que ha recibido desde distintos sectores.

En una entrevista con Telecaribe, Pineda aseguró que la fundación cuenta con registros de los recursos recibidos durante la campaña «Colombia, un solo corazón» y afirmó que estos se han mantenido sin utilizar, a la espera de la segunda fase del proceso, correspondiente a la reconstrucción.

“En las cuentas de la fundación reposan absolutamente todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña Colombia un solo corazón”, señaló la primera dama. Según explicó, la decisión de no disponer de esos recursos fue tomada por iniciativa propia y en acuerdo con la junta directiva.

Pineda también rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que la información estará disponible para consulta pública en la página web de la fundación. Su compromiso, dijo, es avanzar con transparencia y cumplir los parámetros legales.

Tras el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella había anunciado que la primera dama se encargaría de articular el apoyo del sector privado para atender la emergencia.

La publicación anunciada permitirá conocer el detalle de los recursos reportados por la fundación y su destinación dentro de las fases de atención y reconstrucción.