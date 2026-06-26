Sigue aumentando la tragedia: Venezuela ya reporta 589 muertos

Los organismos de emergencia, junto con bomberos, militares y equipos internacionales, permanecen desplegados en las zonas más afectadas en una carrera contra el tiempo para localizar sobrevivientes entre los escombros.
La emergencia también deja miles de personas desplazadas y graves afectaciones en viviendas, hospitales e infraestructura pública, luego de los potentes movimientos telúricos que sacudieron al país.
Las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría seguir aumentando a medida que avancen las labores de remoción de escombros y se logre acceder a sectores donde aún no ha sido posible ingresar.
Mientras tanto, varios países y organismos internacionales continúan enviando ayuda humanitaria, personal especializado y suministros para apoyar la atención de una de las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.
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