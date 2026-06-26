Sigue aumentando la tragedia: Venezuela ya reporta 589 muertos

Las autoridades venezolanas actualizaron este viernes el balance de víctimas que dejaron los fuertes terremotos registrados en el norte del país, confirmando 589 personas fallecidas mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Los organismos de emergencia, junto con bomberos, militares y equipos internacionales, permanecen desplegados en las zonas más afectadas en una carrera contra el tiempo para localizar sobrevivientes entre los escombros.

La emergencia también deja miles de personas desplazadas y graves afectaciones en viviendas, hospitales e infraestructura pública, luego de los potentes movimientos telúricos que sacudieron al país.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas fatales podría seguir aumentando a medida que avancen las labores de remoción de escombros y se logre acceder a sectores donde aún no ha sido posible ingresar.

Mientras tanto, varios países y organismos internacionales continúan enviando ayuda humanitaria, personal especializado y suministros para apoyar la atención de una de las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.