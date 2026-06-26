Confirman el primer colombiano fallecido tras los terremotos en Venezuela

Las autoridades confirmaron la muerte del primer colombiano como consecuencia de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela. Se trata de Argemiro Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años que residía desde hace más de una década en Tucacas, estado Falcón.

Según la información conocida, Antolínez murió junto a su compañera sentimental, una ciudadana venezolana identificada como Body. Ambos quedaron atrapados bajo los escombros de uno de los edificios que colapsó tras los sismos y, de acuerdo con sus familiares, fueron encontrados abrazados.

El cuerpo del colombiano permanece en la morgue del hospital de Tucacas y, hasta el momento, ningún familiar ha podido reclamarlo. Ante esta situación, allegados iniciaron una búsqueda urgente para localizar a sus parientes en Colombia y evitar que sus restos sean enviados a una fosa común.

La gestión es liderada por Indira Ramírez, periodista colombiana radicada en España y familiar política de la víctima, quien hizo un llamado a través de los medios y redes sociales para ubicar a sus hijos o hermanos.

De acuerdo con la información recopilada, Argemiro era separado, dejó hijos en Colombia —uno de ellos, al parecer, integrante de las Fuerzas Militares— y tendría al menos una hermana en Bucaramanga.

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia provocada por los terremotos, que hasta el momento dejan 235 fallecidos y más de 4.300 personas heridas en territorio venezolano.