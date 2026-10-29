Los 10 alimentos que aportan nutrientes clave para una piel saludable

Entre los alimentos recomendados para cuidar la salud de la piel están:
- Frutas cítricas: naranja, kiwi y pomelo, fuentes de vitamina C, necesaria para producir colágeno.
- Frutos rojos: fresas, moras y arándanos, ricos en antioxidantes.
- Aguacate: aporta grasas saludables y vitamina E.
- Pescados grasos: como salmón, sardinas y atún, que contienen omega-3.
- Tomate: aporta licopeno, un antioxidante.
- Zanahoria: contiene betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A.
- Frutos secos: almendras y nueces, fuentes de vitamina E y grasas saludables.
- Té verde: contiene polifenoles con propiedades antioxidantes.
- Aceite de oliva extra virgen: aporta grasas saludables y compuestos antioxidantes.
- Agua: ayuda a mantener una hidratación adecuada.
Además de incluir estos alimentos en una dieta equilibrada, los especialistas recomiendan moderar el consumo excesivo de azúcar y productos ultraprocesados.
Aunque la alimentación contribuye al cuidado cutáneo, ningún alimento por sí solo evita las arrugas o detiene el envejecimiento. La protección solar diaria, el descanso y los hábitos saludables también son fundamentales para mantener una piel sana.
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