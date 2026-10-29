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Los 10 alimentos que aportan nutrientes clave para una piel saludable

La alimentación también se refleja en la piel. Algunos alimentos aportan vitaminas, grasas saludables y antioxidantes que contribuyen a proteger las células, mantener la barrera cutánea y favorecer la producción de colágeno.

Entre los alimentos recomendados para cuidar la salud de la piel están:

  1. Frutas cítricas: naranja, kiwi y pomelo, fuentes de vitamina C, necesaria para producir colágeno.
  2. Frutos rojos: fresas, moras y arándanos, ricos en antioxidantes.
  3. Aguacate: aporta grasas saludables y vitamina E.
  4. Pescados grasos: como salmón, sardinas y atún, que contienen omega-3.
  5. Tomate: aporta licopeno, un antioxidante.
  6. Zanahoria: contiene betacarotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A.
  7. Frutos secos: almendras y nueces, fuentes de vitamina E y grasas saludables.
  8. Té verde: contiene polifenoles con propiedades antioxidantes.
  9. Aceite de oliva extra virgen: aporta grasas saludables y compuestos antioxidantes.
  10. Agua: ayuda a mantener una hidratación adecuada.

Además de incluir estos alimentos en una dieta equilibrada, los especialistas recomiendan moderar el consumo excesivo de azúcar y productos ultraprocesados.

Aunque la alimentación contribuye al cuidado cutáneo, ningún alimento por sí solo evita las arrugas o detiene el envejecimiento. La protección solar diaria, el descanso y los hábitos saludables también son fundamentales para mantener una piel sana.

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