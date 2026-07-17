Sicarios irrumpieron en una casa y asesinaron a una pareja en Cartago

El hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando Martha Lucía Zapata, de 52 años, y su compañero sentimental, Duverney Zapata, fueron atacados por hombres armados que ingresaron a la vivienda donde se encontraban y les dispararon en repetidas ocasiones. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
Tras el crimen, unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.
Este nuevo caso ocurre pocos días después del doble homicidio registrado en el barrio Jubileo, donde fueron asesinados Carlos Mario Carvajal Chaverra, de 53 años, y su madre, Luz Marina Chaverra de Carvajal, de 87 años.
Las autoridades avanzan en las investigaciones de ambos hechos, mientras la comunidad expresa su preocupación por el incremento de la violencia que se ha registrado en los últimos días en este municipio del norte del Valle.
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