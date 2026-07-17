Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Sicarios irrumpieron en una casa y asesinaron a una pareja en Cartago

La ola de violencia continúa afectando al municipio de Cartago, en el norte del Valle del Cauca. Con el asesinato de una pareja en el barrio El Ciprés, ya son dos los dobles homicidios registrados en menos de una semana.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, cuando Martha Lucía Zapata, de 52 años, y su compañero sentimental, Duverney Zapata, fueron atacados por hombres armados que ingresaron a la vivienda donde se encontraban y les dispararon en repetidas ocasiones. Ambos fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el crimen, unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.

Este nuevo caso ocurre pocos días después del doble homicidio registrado en el barrio Jubileo, donde fueron asesinados Carlos Mario Carvajal Chaverra, de 53 años, y su madre, Luz Marina Chaverra de Carvajal, de 87 años.

Las autoridades avanzan en las investigaciones de ambos hechos, mientras la comunidad expresa su preocupación por el incremento de la violencia que se ha registrado en los últimos días en este municipio del norte del Valle.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.