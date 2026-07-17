Bala perdida deja gravemente herida a una menor durante desfile de comparsas en la Feria de Buga

En medio del intercambio de disparos, una adolescente de 14 años, que se encontraba junto a su madre disfrutando del desfile, fue alcanzada por una bala perdida.
La menor fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los móviles del enfrentamiento. Hasta el momento no se reportan personas capturadas.
Este nuevo episodio de violencia ha generado preocupación entre los asistentes y la comunidad bugueña, especialmente porque ocurrió en pleno desarrollo de uno de los eventos más concurridos de la feria, que se extenderá hasta el próximo lunes 20 de julio.
Los ciudadanos han expresado su inquietud por las condiciones de seguridad durante las festividades y esperan un mayor despliegue de las autoridades para garantizar la tranquilidad.
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