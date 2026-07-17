Bala perdida deja gravemente herida a una menor durante desfile de comparsas en la Feria de Buga

Momentos de angustia se vivieron la tarde del jueves 16 de julio en Guadalajara de Buga, cuando un enfrentamiento entre dos hombres armados, registrado en inmediaciones de la carrera 9 con calle 23, alteró el desarrollo del desfile de comparsas de la versión 73 de la Feria de Buga.