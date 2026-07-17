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Bala perdida deja gravemente herida a una menor durante desfile de comparsas en la Feria de Buga

Momentos de angustia se vivieron la tarde del jueves 16 de julio en Guadalajara de Buga, cuando un enfrentamiento entre dos hombres armados, registrado en inmediaciones de la carrera 9 con calle 23, alteró el desarrollo del desfile de comparsas de la versión 73 de la Feria de Buga.

En medio del intercambio de disparos, una adolescente de 14 años, que se encontraba junto a su madre disfrutando del desfile, fue alcanzada por una bala perdida.

La menor fue auxiliada de inmediato y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los móviles del enfrentamiento. Hasta el momento no se reportan personas capturadas.

Este nuevo episodio de violencia ha generado preocupación entre los asistentes y la comunidad bugueña, especialmente porque ocurrió en pleno desarrollo de uno de los eventos más concurridos de la feria, que se extenderá hasta el próximo lunes 20 de julio.

Los ciudadanos han expresado su inquietud por las condiciones de seguridad durante las festividades y esperan un mayor despliegue de las autoridades para garantizar la tranquilidad.

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