Dos comerciantes de Buga fallecieron en trágico accidente de tránsito

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes sobre la vía Uribe–Bugalagrande dejó como saldo la muerte de dos hombres, identificados como Juan David Piedrahita Segura, de 33 años, y Kevin Stiven García Reina, de 31.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se movilizaban en un automóvil Mazda que colisionó por la parte trasera de un camión de carga que, al parecer, se desplazaba a baja velocidad mientras intentaba ingresar a los restaurantes ubicados en este corredor vial.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado entre las latas del vehículo y tanto él como su acompañante fallecieron en el lugar de los hechos.

Se conoció que los dos hombres residían en Guadalajara de Buga y eran reconocidos comerciantes de la Galería Satélite del municipio.

Por su parte, el vehículo de carga cubría la ruta Bogotá–Yotoco. Las autoridades de tránsito realizaron la inspección del lugar e iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro.