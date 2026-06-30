Sicarios acabaron con la vida de dos jóvenes en el barrio Entre Ríos de Tuluá

Según la información preliminar, las víctimas se movilizaban en una motocicleta Yamaha Crypton, de placas KOP 70G, cuando fueron atacadas por hombres armados en la calle 17 con carrera 34. Al parecer, uno de los jóvenes intentó huir, pero fue alcanzado por los sicarios y murió en el lugar.
La segunda víctima fue trasladada con vida a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio e identificar a los responsables.
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