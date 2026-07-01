Revelan la identidad de uno de los jóvenes asesinados en el barrio Entrerríos de Tuluá

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se movilizaban en una motocicleta Yamaha Crypton, de placas KOP 70G, cuando fueron interceptadas por hombres armados en la calle 17 con carrera 34. Al parecer, uno de los jóvenes intentó huir, pero fue alcanzado por los sicarios y falleció en el lugar.
La segunda víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades confirmaron la identidad de Esteban Millán, mientras avanzan las labores para establecer plenamente la identidad de la segunda víctima y esclarecer los móviles de este nuevo hecho de violencia.
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