«Si se cae el puente, ahí sí aparecerán los recursos»: comunidad en alerta por el estado del puente Sabaletas en Tuluá

La situación fue expuesta durante una nueva jornada del programa «Jueves de la Comunidad» en el Concejo Municipal de Tuluá, donde líderes comunitarios solicitaron acciones inmediatas para reemplazar el puente, construido en 1954 y que actualmente soporta un alto flujo de vehículos.
La vocera de la comunidad, María Eucaris Gutiérrez, integrante de la Fundación Bio Red Humana, aseguró que la estructura ya no responde a las necesidades del sector debido al constante tránsito de camiones, vehículos particulares, motocicletas, bicicletas, trabajadores de los trapiches y trenes cañeros.
«Si se cae el puente, ahí sí van a resultar los recursos. No podemos esperar a que a nivel nacional o departamental evalúen un proyecto. Hay que hacerlo nuevo desde ahora», expresó la líder comunitaria durante su intervención.
Además del deterioro del puente, los habitantes denunciaron problemas ambientales relacionados con el manejo de aguas residuales, situación que, según indicaron, está generando focos de contaminación sin que hasta el momento exista una respuesta por parte de las autoridades competentes.
La comunidad espera que el llamado realizado ante el Concejo permita agilizar las gestiones necesarias para garantizar la seguridad de quienes diariamente utilizan este importante corredor vial rural.
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