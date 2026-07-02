«Si se cae el puente, ahí sí aparecerán los recursos»: comunidad en alerta por el estado del puente Sabaletas en Tuluá

La comunidad del corregimiento de Aguaclara y la vereda Sabaletas de Tuluá volvió a encender las alarmas por el estado del puente sobre el río Morales, una estructura que, según los habitantes, presenta un avanzado deterioro y requiere una intervención urgente para evitar una emergencia.