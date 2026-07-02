El dólar cae a su nivel más bajo en más de seis años en Colombia

El dólar continuó este jueves su tendencia a la baja en Colombia y alcanzó niveles que no se observaban desde comienzos de 2020, impulsado por la desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos y el mayor interés de los inversionistas por mercados emergentes.

La divisa abrió la jornada con un precio promedio de $3.362,67, lo que representa una caída de $40,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este jueves en $3.403,35. Durante las primeras negociaciones registró un mínimo de $3.354 y un máximo de $3.370.

Analistas atribuyen este comportamiento al fortalecimiento del peso colombiano y al auge de estrategias de inversión conocidas como carry trade, mediante las cuales los inversionistas aprovechan las altas tasas de interés que ofrecen economías como la colombiana.

En el panorama internacional, la caída del dólar estuvo influenciada por un débil informe del mercado laboral de Estados Unidos. El Departamento de Trabajo reportó la creación de 57.000 empleos en junio, una cifra inferior a la esperada por los analistas, lo que aumentó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) modere el ritmo de su política monetaria.

Expertos advierten que, aunque el peso colombiano mantiene una tendencia favorable, el comportamiento del dólar dependerá de los próximos datos económicos en Estados Unidos. Si las cifras de empleo muestran una recuperación, la moneda estadounidense podría volver a fortalecerse en los mercados internacionales.

Por ahora, el peso colombiano se consolida como una de las monedas emergentes con mejor desempeño en lo corrido de 2026, favorecido por el contexto externo y las condiciones del mercado local.