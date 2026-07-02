Le pidió matrimonio en la cima del Empire State… y ambos terminaron arrestados

Lo que comenzó como una inusual propuesta de matrimonio terminó con una intervención policial en el icónico Empire State Building, en Nueva York. Una pareja fue arrestada luego de escalar la antena del rascacielos, desplegar un mensaje pacifista y comprometerse en matrimonio a más de 440 metros de altura.

Los protagonistas fueron identificados como Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, dos artistas rusos conocidos en redes sociales por escalar edificios y estructuras emblemáticas sin equipos de seguridad.

Vestidos de negro y con el rostro cubierto, lograron ingresar a una zona restringida del edificio y ascendieron hasta la antena, donde exhibieron una pancarta con la frase: «Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz».

Minutos después, Kuznetsov le pidió matrimonio a Nikolau sobre una plataforma cercana a la cima. La mujer aceptó, ambos se abrazaron y celebraron el compromiso mientras tomaban fotografías del momento.

La escena fue captada por helicópteros de medios locales y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Poco después, agentes de la Policía de Nueva York descendieron a la pareja con apoyo de la Unidad de Servicios de Emergencia y procedieron a su captura.

Las autoridades informaron que ninguno de los implicados resultó herido y anunciaron una investigación para establecer cómo lograron vulnerar la seguridad del emblemático edificio. Ambos enfrentan cargos por allanamiento, daños a la propiedad, alteración del orden público, puesta en peligro imprudente y otros delitos relacionados con el ingreso ilegal al rascacielos.

Horas después, un juez de Manhattan les concedió la libertad condicional supervisada mientras continúa el proceso judicial. Tras abandonar la corte, la pareja fue vista compartiendo un apasionado beso antes de descender las escaleras del metro, una escena que también se viralizó en redes sociales y que volvió a poner su historia en el centro de la atención pública.