Shakira visita Quibdó una semana después del terremoto

La cantante colombiana Shakira llegó este lunes a Quibdó, Chocó, para conocer de primera mano las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

La artista visitará el Colegio Industrial Carrasquilla y otros sectores afectados por el sismo, que dejó víctimas mortales, miles de damnificados y graves daños en viviendas y edificaciones del departamento.

Durante su recorrido, Shakira también tendría previsto anunciar acciones de apoyo para las comunidades afectadas, en una visita que se produce una semana después del terremoto que tuvo su epicentro en San José del Palmar.

La llegada de la artista a la capital chocoana fue registrada en imágenes en las que se observa su arribo en un avión privado y su recepción por parte de integrantes de los equipos que atienden la emergencia.