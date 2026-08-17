Mosquera reconstruirá la casa de una adulta mayor de 93 años en Roldanillo

La solidaridad entre municipios continúa dejando historias que van más allá de la entrega de ayudas. El alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Nelson Hernán Parra, anunció que su municipio asumirá la reconstrucción de la vivienda de Trinidad Rivera de Granada, una mujer de 93 años que perdió su casa tras el terremoto en Roldanillo.

La vivienda quedó prácticamente destruida, dejando a Trinidad junto a su hija Dolly Granados, de 62 años, y su nieta Valeria Vera, de 24, sin un hogar en el que vivir.

El anuncio se suma a las más de 70 toneladas de ayudas humanitarias que Mosquera envió días atrás a Roldanillo, recolectadas con el apoyo de comerciantes, empresarios, organizaciones sociales, voluntarios y diferentes sectores de la comunidad.

Las donaciones fueron transportadas hasta el Valle del Cauca con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mosquera, y posteriormente se realizó un segundo envío con otras cinco toneladas de ayudas.

Ahora, el municipio cundinamarqués busca dar un paso más: ayudar a levantar nuevamente el hogar de Trinidad y su familia.

“Vamos a reconstruirle el hogar que comparte con su hija y su nieta”, afirmó el alcalde Nelson Parra.