La millonaria donación de David Vélez para ayudar a Colombia tras el terremoto

El empresario colombiano David Vélez, cofundador de Nubank, anunció una donación de $100.000 millones para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien destacó el aporte del empresario para atender las necesidades que dejó la emergencia en diferentes regiones del país.

La donación de Vélez se suma a la realizada por Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, quienes anunciaron un aporte de $150.000 millones destinado a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.

Con estos dos aportes, empresarios colombianos han comprometido $250.000 millones para apoyar la recuperación tras el terremoto, una cifra que se suma a los recursos movilizados por el sector privado y a la cooperación internacional.

El pasado 14 de agosto, la campaña “Empresarios Unidos por Colombia”, promovida por la Andi, había logrado reunir cerca de $201.637 millones para atender la emergencia.

La magnitud de los aportes se conoce mientras el país continúa enfrentando las consecuencias del sismo de magnitud 7,4, que deja cientos de víctimas mortales, personas desaparecidas y miles de viviendas afectadas.