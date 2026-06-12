Shakira se derrotó a sí misma: ‘Dai Dai’ dejó atrás a ‘Waka Waka’

Shakira sigue sumando éxitos a su carrera. La cantante colombiana, junto al artista nigeriano Burna Boy, logró que su tema “Dai Dai”, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fuera elegido por los fanáticos como el mejor himno mundialista de todos los tiempos.

La distinción se dio a través de una encuesta realizada por Billboard, en la que participaron miles de seguidores para escoger la mejor canción oficial de las Copas del Mundo desde 1990. El tema obtuvo más del 31 % de los votos, superando a otros éxitos que han marcado la historia del fútbol.

Curiosamente, el segundo lugar también quedó en manos de Shakira con “Waka Waka (This Time for Africa)”, himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que alcanzó más del 26 % de las preferencias y continúa siendo una de las canciones más recordadas por los aficionados.

El tercer puesto fue para “La Copa de la Vida”, de Ricky Martin, lanzada para el Mundial de Francia 1998 y considerada uno de los clásicos de las competencias futbolísticas.

“Dai Dai”, estrenada para el Mundial de 2026, mezcla afrobeats, dance pop, ritmos latinos y reguetón, además de rendir homenaje a grandes figuras del fútbol mundial como Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi.

Con este reconocimiento, Shakira reafirma su estrecha relación con las Copas del Mundo y consolida su lugar como una de las artistas que más ha marcado la historia musical del evento deportivo más importante del planeta.