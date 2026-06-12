Así puede reducir la presión arterial desde casa con hábitos sencillos

La hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales problemas de salud en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 20 % de la población adulta padece esta enfermedad, la cual, si no se controla, puede aumentar el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares.

Especialistas recuerdan que mantener hábitos saludables es la mejor forma de prevenir y controlar esta condición. Reducir el consumo de sal, evitar el alcohol y el cigarrillo, realizar actividad física con frecuencia y llevar una alimentación rica en frutas y verduras son algunas de las principales recomendaciones.

Sin embargo, cuando la presión arterial aumenta de forma ocasional, existen algunas medidas sencillas que pueden ayudar a estabilizarla mientras se busca atención médica o se siguen las indicaciones del profesional de salud.

Entre las recomendaciones está beber un vaso de agua, ya que la deshidratación puede influir en el aumento de la presión arterial. También se aconseja realizar respiraciones profundas y pausadas durante algunos minutos, una práctica que favorece la relajación del organismo y ayuda a disminuir el estrés.

Consumir una porción de frutas o verduras, especialmente aquellas ricas en potasio como el banano, las espinacas o las bayas, también puede contribuir al control de la presión. De igual manera, hacer estiramientos suaves o tomarse unos minutos para descansar puede favorecer una mejor circulación.

Otra alternativa es escuchar música tranquila, ya que ayuda a reducir los niveles de tensión y ansiedad, factores que en algunos casos pueden elevar la presión arterial.

Los expertos insisten en que estas acciones no reemplazan el tratamiento médico. Las personas diagnosticadas con hipertensión deben seguir las recomendaciones de su médico y no suspender los medicamentos formulados, además de acudir a valoración inmediata si presentan síntomas como dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, pérdida de fuerza o alteraciones en la visión.