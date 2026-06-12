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Corte Suprema suspende medida que obligaba a De la Espriella a retirar símbolos patrios

La Corte Suprema de Justicia suspendió de manera provisional la medida cautelar que ordenaba al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar toda la publicidad política en la que aparecieran símbolos patrios utilizados por él o por integrantes de su movimiento Defensores de la Patria.

La decisión deja, por ahora, sin efecto las órdenes emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá, que exigían eliminar este tipo de contenido de su página web, redes sociales y demás espacios de difusión masiva en un plazo de 24 horas.

La determinación fue adoptada mientras el alto tribunal estudia de fondo una acción de tutela presentada por el propio candidato, quien busca que se revisen las restricciones impuestas a su campaña.

Con esta medida provisional, De la Espriella podrá continuar utilizando el material cuestionado hasta que la Corte Suprema emita una decisión definitiva sobre el caso.

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