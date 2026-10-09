La embajada de Colombia en Jerusalén ya tiene fecha de inauguración

De acuerdo con las invitaciones que circulan desde el Ministerio de Exteriores israelí, la ceremonia se realizará el miércoles 14 de octubre a las 6:30 p. m. y estará encabezada por el ministro israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar.
Con esta decisión, Colombia se sumará al grupo reducido de países que mantienen su embajada en Jerusalén, mientras la mayoría de las representaciones diplomáticas ante Israel permanecen en Tel Aviv.
La ubicación de las embajadas en Jerusalén tiene implicaciones internacionales debido al estatus disputado de la ciudad. Israel la considera su capital, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de un futuro Estado. La anexión de esa zona por parte de Israel no es reconocida por Naciones Unidas.
La apertura se produce en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, anunciado por ambos gobiernos en 2026.
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