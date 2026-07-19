Shakira hará historia con el primer show de medio tiempo en una final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón del fútbol, sino que también hará historia con el primer espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA al estilo del Super Bowl.

El partido se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y para Colombia comenzará a las 2:00 p. m.. El esperado show musical está previsto para las 2:45 p. m., al finalizar la primera parte del encuentro.

La gran figura del espectáculo será Shakira, quien encabezará una presentación de aproximadamente 11 minutos junto a artistas internacionales como Madonna, BTS y Justin Bieber, en un montaje que promete ser uno de los momentos más memorables del torneo.

Uno de los instantes más esperados será la interpretación de “Dai Dai”, himno oficial del Mundial 2026, donde la barranquillera estará acompañada por los Ghetto Kids de Uganda, fusionando ritmos latinos, africanos y pop.

La FIFA también confirmó que la dirección artística del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Además, participarán Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro PS22 y personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, quienes harán parte de un mensaje de inclusión y apoyo al Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

En Colombia, tanto la final como el show de medio tiempo podrán seguirse por Caracol Televisión, Canal RCN, Win Sports, DirecTV (DSports), Disney+, DAZN y Paramount+, entre otras plataformas con derechos de transmisión.