Adolescente cayó al río Cauca mientras jugaba con sus amigos en Cali

Los organismos de socorro reanudaron este domingo las labores de búsqueda de un adolescente de 13 años que desapareció tras caer accidentalmente al río Cauca, en el oriente de Cali.

El hecho ocurrió la tarde del sábado en el sector de Puerto Camacho, en el barrio Alfonso López, donde el menor compartía con varios amigos. De acuerdo con la información preliminar, el joven perdió el equilibrio y cayó al afluente.

Aunque los adolescentes que lo acompañaban intentaron auxiliarlo, la fuerte corriente lo arrastró. Según las autoridades, el menor no sabía nadar, lo que complicó aún más la emergencia.

Bomberos y Policía realizaron las primeras labores de búsqueda durante la tarde del sábado, pero estas tuvieron que ser suspendidas al caer la noche debido a las condiciones de seguridad.

Desde las primeras horas de este domingo, la operación fue retomada con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, que adelantan recorridos por el río en lanchas y también inspecciones por tierra para tratar de ubicar al menor.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que, en caso de tener información que pueda contribuir a la búsqueda, la reporte de inmediato a los organismos de emergencia.