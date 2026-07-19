El Tour de Francia dio un giro inesperado: así cambió la clasificación de Egan Bernal

La etapa 15 del Tour de Francia 2026 dejó importantes cambios en la clasificación general. El belga Remco Evenepoel se quedó con la victoria del día, mientras que la caída y posterior abandono del danés Jonas Vingegaard provocó un remezón en la lucha por el podio.

El esloveno Tadej Pogačar mantuvo el liderato de la carrera, seguido ahora por Evenepoel y el mexicano Isaac del Toro, quien completó el podio de la jornada.

Entre los colombianos, Einer Rubio fue el mejor de la etapa al cruzar la meta en la casilla 16. Por su parte, Egan Bernal protagonizó una fuga junto al ciclista del Movistar Team, aunque ambos fueron alcanzados por el grupo de favoritos antes del desenlace.

Tras esta jornada, Bernal sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general, pero descendió hasta el puesto 16, mientras que Einer Rubio ocupa la casilla 26. Más atrás aparecen Harold Tejada, en el lugar 39, y Sergio Higuita, en la posición 47.

Con este resultado, Pogačar continúa como líder del Tour de Francia, mientras la batalla por el podio se intensifica de cara a las últimas etapas de la competencia.