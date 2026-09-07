Sevillana superó a las mejores en la carrera de la mujer en Bogotá

Con un tiempo de 37 minutos exactos, Alejandra Sánchez demostró que su apellido no es casualidad, debido a que es sobrina de la legendaria Bertha Oliva Sánchez, el pasado domingo 7 septiembre escribió su propio capítulo en la historia del atletismo femenino.