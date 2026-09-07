Sevillana superó a las mejores en la carrera de la mujer en Bogotá

Pero el camino hacia la victoria no fue sencillo, pues tuvo que batallar palmo a palmo contra un quinteto de lujo que encabezó la prueba desde el disparo de salida.
«Sabía que iba a ser una carrera dura porque enfrente estaban las mejores de Colombia. Cada una tiene su historia, su trayectoria, y eso me motivó a dar lo mejor de mí. Ganarle a ellas me da mucha confianza para lo que viene«, dijo Alejandra Sánchez al coronarse en Bogotá
El remate llegó sobre el kilómetro 8, cuando Alejandra Sánchez y Montoya lograron despegarse del grupo perseguidor. Con el aliento de los asistentes y la presión de saberse en el duelo final, ambas atletas apretaron el paso.
Sin embargo, en los últimos 700 metros, la vallecaucana lanzó un ataque fulminante que Montoya no pudo seguir. Con una zancada firme y determinación inquebrantable, Alejandra Sánchez cruzó la meta en solitario, levantando los brazos mientras el cronómetro marcaba 37:00.
Podio y top 5 de Carrera de la Mujer 2026
1. Alejandra Sánchez (Valle) – 37:00
2. María Fernanda Montoya (Quindío) – 37:11
3. Angie Orjuela (Equipo Porvenir) – 37:20
4. Samantha Guerrero (Bogotá) – 37:36
5. Shellcy Sarmiento (Equipo Porvenir) – 37:56
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