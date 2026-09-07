Asesinaron al ayudante de una chiva en zona rural de Tuluá

Un nuevo hecho de violencia genera preocupación entre las comunidades campesinas de la zona rural media y alta de Tuluá. Un joven de 30 años, quien trabajaba como ayudante de una chiva o bus escalera, fue asesinado este domingo 6 de septiembre.

La víctima fue identificada como Mauricio Granados Velásquez, oriundo del corregimiento de Puerto Frazadas y quien se desempeñaba como ayudante del vehículo de transporte público que cubre la ruta Tuluá–San Rafael–Puerto Frazadas–Barragán y viceversa.

De acuerdo con información conocida de manera preliminar, cuando el vehículo se movilizaba por el sector, hombres habrían obligado a Granados Velásquez a descender de la chiva. Posteriormente, el joven fue asesinado en cercanías de la escuela de la vereda La Mina, jurisdicción del corregimiento de San Rafael.

El hecho ha causado consternación entre habitantes de Puerto Frazadas, Barragán y otros sectores de la montaña tulueña, donde este servicio de transporte es utilizado habitualmente por las comunidades campesinas para movilizarse hacia y desde el casco urbano.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre lo ocurrido, por lo que se desconocen los móviles del crimen y las circunstancias precisas en las que fue asesinado Mauricio Granados.

Se espera un pronunciamiento de las autoridades y el avance de las investigaciones que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en la zona rural de Tuluá.