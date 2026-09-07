Gobierno y empresarios pactan ocho medidas para transformar el Chocó

El Gobierno nacional y el sector empresarial acordaron ocho medidas para avanzar en la reconstrucción y el desarrollo del Chocó, durante una cumbre realizada en Quibdó tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los acuerdos buscan ir más allá de la atención de la emergencia y promover inversiones, empleo e infraestructura para el departamento.

1. Malecón de Quibdó: se impulsará la construcción de un malecón turístico y gastronómico a orillas del río Atrato, con participación pública y privada.

2. Capital semilla: Colombina, Bancolombia y Tecnoglass destinarán $5.000 millones para apoyar a cerca de 1.000 emprendedores afectados por el terremoto.

3. Canal interoceánico: se estudiará la posibilidad de desarrollar un canal y una conexión ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico, conectando Urabá con un puerto del Chocó.

4. Infraestructura: se anunció un paquete de $1 billón para cinco grandes proyectos, entre ellos obras viales y la intervención del aeropuerto de Bahía Solano.

5. Régimen especial para la minería: se planteará un esquema para avanzar en la formalización de la actividad minera en el departamento.

6. Energía sostenible: se buscará fortalecer las redes de transmisión y atraer inversiones para mejorar el servicio y garantizar precios razonables para los habitantes.

7. Incentivos para la inversión: se trabajará en un régimen especial con condiciones jurídicas y tributarias que permitan atraer empresas, generar empleo e instalar nuevas industrias.

8. Fondo Milagro: se establecerá un manejo especial para este fondo, con José Leonidas Tobón como enlace directo con el Gobierno nacional para acompañar su gestión.

Además, Grupo Nutresa y Nu anunciaron 50 becas cada uno para estudiantes del Chocó.

La apuesta del Gobierno y los empresarios es convertir la reconstrucción tras el terremoto en una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social del departamento a largo plazo.