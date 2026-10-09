Sevilla avanza en la pavimentación de calles en sectores vulnerables

La pavimentación de calles en sectores vulnerables de Sevilla comienza a cambiar la movilidad y la vida cotidiana de sus habitantes. Las obras, ejecutadas a través del programa Vías Urbanas de la Gobernación del Valle, avanzan pese a la emergencia que enfrenta el departamento tras el terremoto.

En el municipio se intervienen 1.112 metros lineales de vías en 14 barrios, con mejoras que facilitan el acceso a las viviendas y el desplazamiento de la comunidad.

Carmen Martínez, habitante del barrio Brasil, destacó que las nuevas condiciones le permiten movilizar con mayor facilidad a su madre, quien tiene dificultades para caminar. Por su parte, Manuel Villamizar, del sector El Lago, señaló que los trabajos están próximos a terminar, aunque quedan algunos detalles por corregir.

El secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, confirmó que las obras presentan avances significativos y que pronto estarán al servicio de la comunidad. El alcalde Manuel Felipe Quintero resaltó el impacto de estas intervenciones en los sectores más vulnerables del municipio.