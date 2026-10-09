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¿Tsunami en el Pacífico colombiano? Esta fue la respuesta de la Dimar

Tras el fuerte movimiento telúrico registrado este viernes en Panamá, las autoridades marítimas colombianas evaluaron la posibilidad de una amenaza de tsunami para el litoral Pacífico del país. Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana.

Según la información preliminar, el sismo alcanzó una magnitud de 8,0 y se registró a 61 kilómetros de Las Tablas, en Panamá.

A través de sus redes sociales, la Dimar informó sobre la evaluación e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Con este reporte, se descarta la amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano asociada a este evento sísmico, mientras los organismos competentes continúan atentos a la situación.

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