¿Tsunami en el Pacífico colombiano? Esta fue la respuesta de la Dimar

Tras el fuerte movimiento telúrico registrado este viernes en Panamá, las autoridades marítimas colombianas evaluaron la posibilidad de una amenaza de tsunami para el litoral Pacífico del país. Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana.