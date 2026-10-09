¿Tsunami en el Pacífico colombiano? Esta fue la respuesta de la Dimar

Según la información preliminar, el sismo alcanzó una magnitud de 8,0 y se registró a 61 kilómetros de Las Tablas, en Panamá.
A través de sus redes sociales, la Dimar informó sobre la evaluación e invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.
Con este reporte, se descarta la amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano asociada a este evento sísmico, mientras los organismos competentes continúan atentos a la situación.
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