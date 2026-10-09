Las señales en su lengua que podrían indicar que necesita una revisión médica

La lengua puede revelar cambios que pasan desapercibidos en la rutina diaria, pero la aparición de puntos rojos no siempre significa que exista una enfermedad. Su aspecto, intensidad y duración pueden ayudar a identificar desde una irritación hasta posibles deficiencias nutricionales o infecciones.