Las señales en su lengua que podrían indicar que necesita una revisión médica

Las papilas gustativas, pequeñas estructuras distribuidas en la superficie de la lengua, pueden verse como puntos rojizos. Sin embargo, cuando aparecen manchas intensas, lesiones o cambios persistentes, es importante prestar atención y consultar con un profesional de la salud.
Entre las posibles causas están los déficits de vitamina B12, ácido fólico o hierro, además de procesos inflamatorios, lesiones por irritación e infecciones como la candidiasis oral. Las grietas, llagas y alteraciones en la textura también pueden tener distintos orígenes y requieren una evaluación según cada caso.
Aunque algunas prácticas tradicionales relacionan determinadas zonas de la lengua con órganos específicos, los puntos rojos no permiten diagnosticar por sí solos problemas cardíacos ni otras enfermedades internas. Para establecer la causa, es necesario valorar los síntomas, los antecedentes y el examen clínico.
Si las lesiones persisten, aumentan, causan dolor o dificultan comer y tragar, se recomienda acudir al médico o al odontólogo. Si aparece hinchazón repentina de la lengua o dificultad para respirar, se debe buscar atención de urgencia.
Observar la lengua puede ayudar a detectar cambios, pero la valoración profesional es clave para determinar qué los está causando y si necesitan tratamiento.
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