Tulueño se queda con el primer lugar en boxeo de los Juegos Intercolegiados

Se trata de Jean Michael Marcano, deportista tulueño que participó en la Fase Departamental de los Juegos Intercolegiados, desarrollada los días 25 y 26 de septiembre en Palmira, Valle del Cauca.
Jean Michael se coronó campeón departamental en su categoría, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar y destacar entre los deportistas participantes en esta disciplina.
La competencia reunió a representantes de diferentes municipios del Valle del Cauca y hace parte del proceso de los Juegos Intercolegiados, escenario en el que jóvenes deportistas buscan avanzar en sus respectivas disciplinas.
El título obtenido por Jean Michael representa un nuevo resultado destacado para el deporte de Tuluá, municipio que continúa teniendo representación en diferentes competencias departamentales.
Su triunfo también es resultado de un proceso de preparación y entrenamiento que le permitió llegar a esta fase y subir a lo más alto del podio.
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