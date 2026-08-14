Señales de vida renuevan la esperanza en el edificio Vanessa en Cali

15 personas permanecen desaparecidas en la estructura ubicada en el sur de Cali. Un equipo de rescate de Israel asumió el liderazgo de la operación junto a los organismos de socorro colombianos.

La esperanza renació este viernes en el edificio Vanessa, ubicado en la calle 9A con carrera 44, en el sur de Cali, donde los organismos de socorro adelantan una operación de búsqueda tras el colapso de la estructura.

De acuerdo con información entregada por las autoridades, 15 personas permanecen desaparecidas y se han recibido señales que indicarían que al menos tres de ellas estarían con vida bajo los escombros.

El operativo cuenta ahora con el apoyo de un equipo de rescate de Israel, que asumió el liderazgo de las labores y trabaja de manera articulada con los organismos de emergencia colombianos.

La Personería de Cali confirmó la información y pidió a la ciudadanía mantener despejado el sector para no interferir con las labores.

“Confirman organismos de socorro que, por lo menos, hay tres personas con vida bajo los escombros”, señaló el Ministerio Público.

Los equipos concentran sus esfuerzos en establecer contacto con las posibles víctimas y avanzar cuidadosamente entre los restos de la edificación. Cada minuto es clave para intentar llegar hasta ellas con vida.

La emergencia se registra mientras Cali continúa con un amplio operativo de búsqueda y evaluación de estructuras. Según el más reciente balance entregado por la Secretaría de Gestión del Riesgo, 96 personas han fallecido en la ciudad y se han identificado alrededor de 1.400 estructuras afectadas, de las cuales 89 presentan algún nivel de colapso y 46 tuvieron colapso total.

Por ahora, familiares y equipos de rescate mantienen la esperanza de que las señales detectadas permitan localizar y sacar con vida a las personas que permanecen atrapadas en el edificio Vanessa.