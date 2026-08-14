Más de 100 viviendas afectadas y 40 destruidas en la vereda Rayito, Yotoco

La magnitud de los daños provocados por el terremoto continúa evidenciándose en las zonas rurales del Valle del Cauca. En la vereda Rayito, de Yotoco, más de 100 viviendas resultaron afectadas y más de 40 quedaron completamente destruidas.

La situación fue verificada este viernes por funcionarios del Gobierno del Valle, quienes recorrieron la comunidad para conocer las condiciones de las familias y establecer las necesidades más urgentes.

De acuerdo con Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle, quien fue designada por la gobernadora Dilian Francisca Toro para acompañar la atención de esta comunidad, en Rayito viven alrededor de 200 familias.

“Es una vereda de 200 familias, más de 100 viviendas afectadas, más de 40 completamente destruidas, aún sin fluido eléctrico y sin agua”, explicó Torres.

La funcionaria también señaló que los habitantes se han organizado mediante ollas comunitarias para atender la alimentación de las familias damnificadas, mientras que el centro de salud de la vereda está siendo utilizado como albergue.

Ante esta situación, Torres reiteró el llamado a los vallecaucanos para que continúen apoyando con donaciones a las comunidades afectadas.

Las ayudas pueden llevarse al Centro de Danza y Coreografía del Valle, ubicado en la Carrera 1 #26-85, en las antiguas bodegas de la Industria de Licores del Valle, en Cali.

Según la secretaria de Turismo, estos aportes son fundamentales para atender las necesidades más urgentes mientras avanzan las acciones de recuperación y reconstrucción en las zonas golpeadas por el terremoto.