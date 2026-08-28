Señalan a dos hombres de causar incendio que afectó 6 hectáreas

Dos hombres fueron enviados a prisión luego de ser señalados por la Fiscalía de presuntamente provocar un incendio forestal en zona rural de Dolores, Tolima, que afectó cerca de seis hectáreas de vegetación y fauna silvestre.

El hecho ocurrió el pasado 25 de agosto en la vereda La Guacamaya, donde uniformados encontraron a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado realizando quemas que, según las autoridades, no contaban con autorización.

Una evaluación técnica determinó que las llamas causaron daños en el suelo y la cobertura vegetal, además de afectar especies de fauna silvestre. Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Dolores.

La Fiscalía indicó que ambos hombres ya habían sido advertidos el 24 de julio por una conducta similar y que se les había informado que este tipo de quemas estaban prohibidas.

Morales y Merjado fueron imputados por los delitos de incendio y deforestación, cargos que no aceptaron. Sin embargo, un juez de control de garantías