La iniciativa que busca abrazar a Cali por las heridas que dejó el terremoto

Bajo la idea de realizar un “Abrazo Colectivo por Cali”, Patiño busca convocar a psicólogos, terapeutas, expertos en duelo, profesionales de la salud emocional y espiritualidad, además de artistas, músicos, creadores de contenido, medios de comunicación, empresas e instituciones.
La iniciativa pretende crear un espacio para escuchar, acompañar y brindar herramientas a las personas que atraviesan procesos de duelo, ansiedad, miedo y tristeza después de la emergencia.
“Cali necesita reconstruirse… pero hay algo que también necesitamos reconstruir: lo que se rompió por dentro”, expresó el periodista, quien considera que mientras se recuperan las viviendas y las estructuras afectadas, también es necesario atender las heridas emocionales que dejó el terremoto.
Patiño hizo un llamado a quienes quieran aportar sus conocimientos, recursos, contactos o simplemente su voluntad para hacer realidad este encuentro.
La propuesta busca convertirse en un espacio para recordar a quienes fallecieron, acompañar a quienes continúan aquí y comenzar, entre todos, a reconstruir también lo que quedó roto por dentro.
Video tomado de: José Fernando Patiño.
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