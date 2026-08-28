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La iniciativa que busca abrazar a Cali por las heridas que dejó el terremoto

Luego de perder a su padre en el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, el periodista José Fernando Patiño lanzó una propuesta a través de sus redes sociales para acompañar a quienes aún enfrentan las consecuencias emocionales de la tragedia.

Bajo la idea de realizar un “Abrazo Colectivo por Cali”, Patiño busca convocar a psicólogos, terapeutas, expertos en duelo, profesionales de la salud emocional y espiritualidad, además de artistas, músicos, creadores de contenido, medios de comunicación, empresas e instituciones.

La iniciativa pretende crear un espacio para escuchar, acompañar y brindar herramientas a las personas que atraviesan procesos de duelo, ansiedad, miedo y tristeza después de la emergencia.

“Cali necesita reconstruirse… pero hay algo que también necesitamos reconstruir: lo que se rompió por dentro”, expresó el periodista, quien considera que mientras se recuperan las viviendas y las estructuras afectadas, también es necesario atender las heridas emocionales que dejó el terremoto.

Patiño hizo un llamado a quienes quieran aportar sus conocimientos, recursos, contactos o simplemente su voluntad para hacer realidad este encuentro.

La propuesta busca convertirse en un espacio para recordar a quienes fallecieron, acompañar a quienes continúan aquí y comenzar, entre todos, a reconstruir también lo que quedó roto por dentro.

Video tomado de: José Fernando Patiño.

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