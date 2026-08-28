La iniciativa que busca abrazar a Cali por las heridas que dejó el terremoto

Luego de perder a su padre en el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto, el periodista José Fernando Patiño lanzó una propuesta a través de sus redes sociales para acompañar a quienes aún enfrentan las consecuencias emocionales de la tragedia.