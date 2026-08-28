Instalan barrera de protección tras emergencia en La Yolomba

La movilidad por el corredor Buga-Buenaventura continúa bajo condiciones especiales en el sector La Yolomba, en Dagua, donde persiste el riesgo por el desprendimiento de tierra y la caída de material ocasionados tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Ante la emergencia, la Unión Vial Camino del Pacífico mantiene maquinaria, personal técnico y equipos de monitoreo en la zona, mientras avanza en la instalación de una barrera de protección de tres metros de altura para reducir el riesgo sobre los vehículos que transitan por este punto.

Actualmente, el tránsito se maneja mediante el sistema de Pare y Siga. Entre las 5:30 a. m. y las 8:00 p. m. pueden circular vehículos de todo tipo, mientras que durante la noche, de 8:00 p. m. a 5:30 a. m., el paso está permitido únicamente para vehículos de emergencia y aquellos vinculados con la atención humanitaria.

La concesionaria informó que sus equipos de ingeniería continúan evaluando las condiciones del terreno para establecer las obras que permitan estabilizar definitivamente el talud.

Mientras avanzan estos trabajos, las autoridades y el personal encargado de la vía hacen un llamado a los conductores a transitar con precaución y respetar las restricciones establecidas para evitar nuevos incidentes.