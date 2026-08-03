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Secuestran al director de Los Bacanes del Sur en el Cauca

Milton César Mesa Ortega, fundador, director y acordeonista de la agrupación Los Bacanes del Sur, fue secuestrado por hombres armados mientras se movilizaba por la vía que comunica a Popayán con El Tambo, en el departamento del Cauca.

Según la información preliminar, el hecho ocurrió en la vereda Cajete, donde varios sujetos interceptaron el vehículo en el que viajaba el artista, lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido. Durante la acción también fueron robadas tres camionetas.

Tras conocerse el caso, unidades del Ejército y la Policía desplegaron un operativo para ubicar al músico y capturar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué grupo estaría detrás del secuestro ni han informado sobre el estado de salud de la víctima.

El hecho ha generado preocupación entre seguidores y colegas del artista, quienes han pedido su pronta liberación, mientras continúan las labores de búsqueda en esta zona del Cauca, afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

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