Abelardo de la Espriella presenta a su ministra de Ciencia

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció el nombramiento de Claudia Benavidez Salazar como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ingeniera Industrial, magíster en Creatividad e Innovación y doctora en Competitividad y Sostenibilidad, Benavidez fue seleccionada a través del Banco de Talentos, estrategia con la que el nuevo Gobierno asegura buscar perfiles con trayectoria académica y profesional para integrar su gabinete.

Nacida en Pasto y radicada en Manizales, la nueva ministra proviene de una familia de docentes y ha desarrollado su carrera en áreas relacionadas con la innovación, la investigación y el fortalecimiento de la competitividad.

Según el anuncio oficial, tendrá como principales retos recuperar la confianza de la comunidad científica y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y productivo del país.