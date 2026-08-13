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Se restablece el servicio de agua en el norte del Valle

Después de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, Acuavalle informó que fue superada la emergencia presentada en el sistema SARA-BRUT, del cual depende el abastecimiento de agua de varios municipios del norte del Valle del Cauca.

La empresa había desplegado desde las primeras horas posteriores al sismo personal técnico y operativo para inspeccionar la infraestructura y atender las dificultades que dejaron sin servicio o con problemas de abastecimiento a diferentes poblaciones.

Entre los municipios afectados se encontraban Roldanillo, Zarzal, La Unión, El Cerrito, Obando, La Victoria y Restrepo, donde las dificultades estuvieron relacionadas principalmente con el sistema SARA-BRUT.

Acuavalle confirmó que la emergencia en este sistema fue superada y que el suministro ha venido siendo restablecido, mientras sus equipos continúan realizando labores técnicas y operativas para garantizar que el agua llegue nuevamente a todos los sectores.

Tras el terremoto, Acuavalle había activado su Plan de Emergencia y Contingencia para evaluar los sistemas de acueducto en los 33 municipios del Valle del Cauca donde presta el servicio.

La empresa pidió a los usuarios hacer un uso responsable del agua mientras termina de estabilizarse completamente la operación en las zonas afectadas.

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