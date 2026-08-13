Se restablece el servicio de agua en el norte del Valle

La empresa había desplegado desde las primeras horas posteriores al sismo personal técnico y operativo para inspeccionar la infraestructura y atender las dificultades que dejaron sin servicio o con problemas de abastecimiento a diferentes poblaciones.
Entre los municipios afectados se encontraban Roldanillo, Zarzal, La Unión, El Cerrito, Obando, La Victoria y Restrepo, donde las dificultades estuvieron relacionadas principalmente con el sistema SARA-BRUT.
Acuavalle confirmó que la emergencia en este sistema fue superada y que el suministro ha venido siendo restablecido, mientras sus equipos continúan realizando labores técnicas y operativas para garantizar que el agua llegue nuevamente a todos los sectores.
Tras el terremoto, Acuavalle había activado su Plan de Emergencia y Contingencia para evaluar los sistemas de acueducto en los 33 municipios del Valle del Cauca donde presta el servicio.
La empresa pidió a los usuarios hacer un uso responsable del agua mientras termina de estabilizarse completamente la operación en las zonas afectadas.
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