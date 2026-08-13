Medicina Legal identifica a 205 víctimas del terremoto

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continúa con la identificación de las víctimas mortales que dejó el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

Aunque el balance nacional supera los 280 fallecidos, hasta ahora 205 cuerpos han sido plenamente identificados y las labores de reconocimiento y entrega a sus familiares continúan.

Víctimas identificadas en Cali

Dey Levy Potosí Arango (35 años)

Carlos Andrés Cortés Palacios (45 años)

Omar Esquivel González (48 años)

Jeider Orlando Fonseca Gil (24 años)

Angie Lizeth Perlaza Estupiñán (25 años)

Mariano Cadena Quiñones (43 años)

Ana Gabriela Aguirre García (20 años)

Jaime Bonilla Victoria (55 años)

Andrés Felipe Escobar González (22 años)

Ángel Daniel Chuguendo (28 años)

Ana Lucelly Adarbe Núñez (45 años)

María Patricia Vásquez Bautista (68 años)

Edwin Marino Rodríguez Victoria (56 años)

Miriam del Socorro Quintero Ramírez (64 años)

Miriam de Jesús Wilches de Palacio (81 años)

Laura Johana Reyes Pinilla (28 años)

Rosa Matilde Rodríguez Calvache (78 años)

Carlos Modesto Olivo Jiménez (68 años)

Jhon Edwar Viedman Ceballos (29 años)

Francisney Manbuscay Benache (45 años)

Gloria del Carmen Rosero Popayán (41 años)

Sofía Saavedra Caicedo (23 años)

Ana Beiba López (85 años)

Jhon Harold Caicedo Banguera (43 años)

Mónica Lorena Murillo (40 años)

Nelly Cecilia Meneses Obando (74 años)

Angela Yulieth Muñoz Torres (36 años)

Germán Sarria Arboleda (66 años)

Fabio Arana Tobar (49 años)

Ofelia Giraldo Osorio (85 años)

Luz Dary Osorio Giraldo (63 años)

María Idaly Salázar Piedrahita (79 años)

Guillermo Atehortúa González (78 años)

Angie Giovanna Trujillo Sánchez (37 años)

María Leidy Escarpeta Ruiz (39 años)

Pedro Noé Chaguendo (72 años)

David Steven Restrepo Moreno (25 años)

Gleny Dinay Ruiz Fernández (37 años)

Elsa Valencia Giraldo (84 años)

María Cristina Suárez Rendón (38 años)

Yamileth Rojas Riascos (48 años)

Juan Francisco Barrios (72 años)

Juan Guillermo Mosquera (19 años)

Juliá Amelia Palta Paz (79 años)

Juan Pablo Arango García (24 años)

María Esmeralda Ordoñez de Pérez (84 años)

Isabel Castillo de Contreras (94 años)

Patricia del Pilar Jiménez (60 años)

Roosevelt Antonio Lerma Muñoz (77 años)

Angie Isabela Castaño (20 años)

Yensi Lorena Delgado Restrepo (22 años)

Faisuly Rojas Foronda (50 años)

Ana Luvidia Bernal Arciniégas (58 años)

Luz Elsa Dalila Cediel (69 años)

Sandra Stella Duque Burgos (57 años)

Luz Nelly Guerrero Núñez (35 años)

Angélica Álzate Orozco (42 años)

Alejandro Martínez Prado (55 años)

Luis Emilio Contreras Castillo (66 años)

Gloria Inés Zorrilla Gómez (61 años)

Helda Nubia Aristizábal Aristizábal (58 años)

Ricardo López Arango (75 años)

Amparo Jaramillo Eastman (73 años)

Nubia Esperanza García (57 años)

Víctimas identificadas en Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel (55 años)

Mabel Cristina Carvajal Posada (57 años)

Martha Patricia Correa Grueso (50 años)

Washington Segura Garcés (49 años)

Guillermina Angulo Torres (46 años)

Arnulfo Rojas Rentería (74 años)

José Joaquín Rodríguez Galindo (76 años)

Víctimas identificadas en Buga

Paola Andrea Quintero Daza (34 años)

Jesús Alfonso González (28 años)

Víctimas identificadas en Sevilla

María Edilma Gutiérrez de Muñoz (71 años)

Aristóulo Muñoz (83 años)

Luz Mery Cartagena Ermira (53 años)

Víctimas identificadas en Tuluá

José Norberto Gómez Valencia (73 años)

Alirio Cardona Castillo (70 años)

Víctimas identificadas en Roldanillo

Juan Carlos García Castañeda (30 años), exconcejal del municipio

Omaira Ramírez de Salcedo (85 años)

Magnolina García Lugo (55 años)

Guillermo Baldión (78 años)

Miguel Antonio Herrera (88 años)

Niños, niñas y adolescentes

Entre las víctimas menores de edad identificadas se encuentran:

Niñas y adolescentes:

NNVC (8 años)

STAM (10 años)

VGR (7 años)

ALM (13 años)

DDA (16 años), de Buenaventura

Niños y adolescentes:

TAB (12 años)

ISPS (12 años)

ELM (16 años)

ARG (8 años), de Buga

En Santander de Quilichao, Cauca, también fue identificada una bebé de cuatro meses como una de las víctimas mortales.

Medicina Legal continúa adelantando los procesos de identificación, mientras las autoridades trabajan en la recuperación, reconocimiento y entrega de los cuerpos a sus familias. El balance de fallecidos permanece en actualización, debido a que las labores de búsqueda y rescate continúan en diferentes puntos del país.