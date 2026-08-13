Reconocido abogado de Tuluá fue víctima de atentado sicarial

La víctima del atentado sicarial registrado en las horas de la mañana de este miércoles en el barrio Municipal de Tuluá, es el abogado y defensor público Younier Alberto Sánchez Ruiz, reconocido en el municipio y quien anteriormente se desempeñó como funcionario de la Alcaldía.

Tras resultar herido, Sánchez Ruiz fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica de urgencia. Acaba de salir de cirugía y permanece bajo pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las posibles causas del ataque ni han identificado a los responsables. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias del atentado y determinar quiénes estarían detrás del hecho.

El ataque ha generado preocupación entre la comunidad jurídica y los habitantes de Tuluá, quienes reconocen la trayectoria del abogado en el municipio.