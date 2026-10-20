¿Conducir un taxi o ambulancia protege contra el alzhéimer? Esto estudio

Un trabajo que exige recordar calles, calcular rutas y orientarse constantemente podría estar relacionado con una menor mortalidad por alzhéimer. Así lo plantea un estudio realizado en Estados Unidos que analizó datos de 443 profesiones y encontró una asociación particular en conductores de taxi y ambulancia.

La investigación, divulgada por Hatim Sharif, profesor de la Universidad de Texas en San Antonio, examinó certificados de defunción y encontró que cerca del 1 % de los trabajadores de este sector murió por alzhéimer, frente a un promedio general del 1,67 %.

Una posible explicación está en el hipocampo, una región cerebral fundamental para la memoria y la orientación espacial. La necesidad de diseñar recorridos y actualizar mapas mentales podría estimular estas funciones cognitivas de manera continua.

Estudios anteriores sobre conductores profesionales también han encontrado diferencias en la estructura del hipocampo asociadas con la experiencia en navegación. Sin embargo, estos hallazgos no demuestran que conducir un taxi prevenga la enfermedad.

Los investigadores señalan que la actividad mental exigente podría contribuir a mantener las capacidades cognitivas durante el envejecimiento. Aun así, los resultados muestran una asociación y no prueban que la ocupación sea la causa de un menor riesgo de morir por alzhéimer.