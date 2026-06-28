¿Se puede revertir la vasectomía? Esta cirugía ofrece una nueva oportunidad para ser papá

La medicina ofrece una nueva oportunidad para los hombres que, tras haberse practicado una vasectomía, desean volver a tener hijos. Se trata de la microcirugía de reversión de vasectomía, un procedimiento de alta precisión que permite restaurar la fertilidad masculina de forma natural.

Especialistas de la Clínica del Country señalaron que esta intervención puede alcanzar tasas de éxito de entre el 80 % y el 90 %, incluso en pacientes que se realizaron la vasectomía hace hasta diez años.

Según los expertos, entre el 2 % y el 6 % de los hombres que se someten a una vasectomía deciden revertirla posteriormente, porcentaje que en algunos países puede llegar al 10 %. Solo en Estados Unidos, entre 30.000 y 50.000 personas solicitan cada año este procedimiento.

El urólogo Alejandro Aparicio explicó que la cirugía utiliza microscopios de alta precisión para reconectar conductos más delgados que un cabello humano, permitiendo recuperar la capacidad reproductiva del paciente.

“La vida cambia y todo se puede corregir; está bien arrepentirse y está bien intentar volver a ser padre”, afirmó el especialista.

La intervención dura cerca de dos horas, se realiza de manera ambulatoria bajo anestesia general y permite que el paciente regrese a casa el mismo día. La recuperación suele tomar entre dos y tres días, mientras que la normalización del semen puede tardar entre tres y seis meses.

Los especialistas destacan que este procedimiento también puede evitar que las parejas recurran a tratamientos de fertilización asistida, permitiendo buscar un embarazo de forma natural tras la recuperación del paciente.