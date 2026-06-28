Gremio de taxistas exige seguridad tras nuevo homicidio en Tuluá

El asesinato del taxista Pedro Leonardo Rocha Valencia, registrado en la madrugada de este domingo en Tuluá, volvió a encender las alarmas entre los conductores de servicio público, quienes aseguran sentirse cada vez más expuestos a la delincuencia y la violencia.

Aunque las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen, representantes del gremio manifestaron su preocupación por el incremento de los hechos violentos que han afectado a los taxistas en las últimas semanas.

Los conductores hicieron un llamado urgente a la Alcaldía, la Policía y demás autoridades para fortalecer las estrategias de seguridad, incrementar los controles y garantizar condiciones que les permitan ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas.

El homicidio de Rocha Valencia, quien conducía el taxi identificado con el móvil 466 de la empresa Los Tolues S.A., ha generado consternación entre sus compañeros, quienes lamentaron su muerte y reiteraron la necesidad de adoptar medidas inmediatas para frenar la ola de violencia que golpea al gremio.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato, los taxistas esperan que este nuevo hecho no quede en la impunidad y que las autoridades implementen acciones concretas para proteger a quienes diariamente recorren las calles del municipio prestando un servicio esencial.