Se presentó un nuevo atentado sicarial en el municipio de Tuluá

Como Robinson Rojas Rojas, de 38 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras el atentado sicarial registrado en la tarde de este martes en el barrio Alvernia, en el municipio de Tuluá.

El ataque ocurrió en la carrera 33A con calle 25, donde la víctima se movilizaba en una motocicleta amarilla de placas AQF-64I cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, Riojas Rojas fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de bala, falleció mientras recibía atención médica.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron la zona donde ocurrió el ataque, mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección judicial y recopilaron elementos de prueba para avanzar en las investigaciones que permitan establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades continúan adelantando las labores investigativas para esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en la ciudad.