Corea del Sur ofrece hasta 45 millones de pesos para que los jóvenes se casen

La iniciativa está dirigida a personas nacidas entre 1981 y 2001, quienes deben cumplir una serie de requisitos, presentar documentación y superar una entrevista para determinar su elegibilidad.
El proyecto funciona mediante encuentros organizados por la administración local, similares a las tradicionales citas a ciegas, con el objetivo de facilitar que los participantes encuentren pareja. A diferencia de las aplicaciones de citas convencionales, el gobierno financia parte del proceso de cortejo e incluso ofrece beneficios económicos a quienes formalicen la relación.
Entre los incentivos se encuentra un apoyo de 10 millones de wones (cerca de 22 millones de pesos colombianos) para cubrir gastos relacionados con las citas y actividades de la pareja.
Si la relación llega al matrimonio, los beneficiarios reciben un bono de 20 millones de wones, equivalente a unos 45 millones de pesos colombianos. Además, quienes necesiten vivienda podrán acceder a un subsidio adicional de 30 millones de wones (aproximadamente 65 millones de pesos) para cubrir el depósito de arrendamiento bajo el sistema tradicional surcoreano conocido como Jeonse.
De acuerdo con medios locales, la iniciativa ha despertado un amplio interés entre los jóvenes, lo que ha llevado a otras administraciones locales a estudiar la posibilidad de ampliar este tipo de programas como parte de las políticas para enfrentar la baja tasa de natalidad que atraviesa el país.
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