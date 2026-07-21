Corea del Sur ofrece hasta 45 millones de pesos para que los jóvenes se casen

Frente a la persistente caída de la natalidad, Corea del Sur continúa implementando estrategias para incentivar la formación de nuevas familias. En esta ocasión, el distrito de Saha-gu, en la ciudad de Busan, puso en marcha un programa que entrega ayudas económicas a jóvenes que participen en citas organizadas por el gobierno y decidan contraer matrimonio.