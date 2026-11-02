Se nos acaba el tiempo”: el audio de la joven copiloto en Florida

La aeronave, un Learjet 60 que viajaba desde Austin, Texas, hacia Bahamas, se estrelló el domingo 1 de noviembre en una zona residencial del condado de Palm Beach. La tragedia quedó registrada parcialmente en un audio de las comunicaciones entre la tripulación y el control aéreo.

En la grabación, los pilotos reportan hielo y turbulencia moderada, además de solicitar autorización para ascender ante la presencia de precipitaciones. Segundos después, declaran una emergencia y alertan que el avión desciende a una velocidad extrema. Entre las últimas frases se escucha: “Vamos a estrellarnos contra el suelo” y “Se nos acaba el tiempo”.

Gadelha obtuvo su licencia de piloto a los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su sueño era convertirse en piloto comercial de una aerolínea.

Aunque el audio permite conocer parte de los momentos finales del vuelo, no establece la causa del accidente. Las autoridades aeronáuticas adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió.