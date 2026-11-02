“Se nos acaba el tiempo”: el audio de la joven copiloto en Florida

El estado de salud de la aviación en Florida y las circunstancias del accidente que dejó nueve personas muertas siguen bajo investigación. Entre las víctimas se encuentra Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven copiloto de 20 años que había convertido su pasión por volar en su profesión.